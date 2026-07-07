Durante un incontro con il presidente turco, Donald Trump ha commentato la posizione della premier italiana sull’Iran, affermando che la considera una brava persona ma che non si è impegnata in questioni che riguardano gli Stati Uniti. Trump ha inoltre detto di apprezzarla, ma ha sottolineato che sull’Iran non c’è stata collaborazione. Le sue dichiarazioni sono state fatte nel contesto di un bilaterale con il presidente turco.

Giorgia Meloni “mi piace, è una brava persona ma non c’è stata per noi” sulla questione dell’Iran. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, tornando così a pungere la premier italiana nel corso del bilaterale con il presidente turco Erdogan. “Il nostro rapporto è diventato un po’ cattivo, ha rifiutato di aiutarci”, ha aggiunto il tycoon rispondendo alla domanda di un giornalista in merito al recente post con il meme sulla Meloni e la necessità di un “ordine restrittivo”. Donald Trump contro Giorgia Meloni e l’Italia Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dell’Italia e di Giorgia Meloni. Lo ha fatto in occasione dell’incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in vista del vertice Nato ad Ankara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Donald Trump torna a pungere Giorgia Meloni e l'Italia, "brava persona ma per noi non c'è stata sull'Iran"

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Lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump

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