Trump | Meloni brava e simpatica ma non c' è stata per noi

Donald Trump ha commentato nuovamente su Giorgia Meloni, definendola “brava e simpatica”. Ha anche affermato che la presidente del Consiglio non si è mostrata vicina agli interessi degli Stati Uniti. Recentemente, Trump ha rivolto un attacco su social media, chiedendo un ordine restrittivo nei confronti di Meloni. La discussione tra i due prosegue con scambi pubblici di commenti e accuse.

Donald Trump torna a parlare di Giorgia Meloni dopo l’ennesimo attacco (questa volta via social) rivolto alla presidente del Consiglio nel quale invoca un “ordine restrittivo” nei suoi confronti. “Penso che sia una persona simpatica. Abbiamo avuto un rapporto a volte buono, a volte cattivo, ma le cose si sono un po’ incrinate perché lei si è rifiutata di aiutarci “, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti al termine dell’incontro bilaterale col suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, ad Ankara, a margine del vertice Nato. “Non le ho fatto pressioni, ma lei si è rifiutata di occuparsi direttamente dello Stretto di Hormuz, o, per così dire, semplicemente dell’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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TRUMP CONTRO MELONI: COSA STA SUCCEDENDO DAVVERO TRA ITALIA E STATI UNITI Per anni Giorgia Meloni

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La capriola di Trump ad Ankara: Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c’è stata sull’Iran x.com

Signor Meloni è una brava persona. I nostri rapporti sono un po' peggiorati perché ha rifiutato di aiutarci riguardo all'Iran. Questa situazione ha teso i nostri rapporti. Gli voglio bene, ma ha commesso un errore. Non abbiamo bisogno dello Stretto di Hormuz. A reddit

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