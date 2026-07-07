Trump lo psicoterapeuta Lancini | Dai suoi messaggi emergono segnali di squilibrio

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Un psicoterapeuta ha commentato i messaggi pubblici di un ex presidente, affermando che da essi si notano segnali di squilibrio. In un’intervista, ha osservato che chi assume ruoli di leadership mostra spesso modelli di comportamento incentrati sull’insulto e sull’esagerazione. Il professionista, docente universitario, ha evidenziato come tali modalità possano riflettere problemi di equilibrio psicologico. La sua analisi si basa sull’osservazione di comportamenti pubblici e comunicativi di questa figura.