Nelle ultime settimane si sono verificati cambiamenti nella partecipazione del presidente ai briefing sulla crisi con l’Iran, con alcuni membri del suo team che lo hanno escluso da incontri chiave. Questa decisione ha portato a una crescente distanza tra il leader e alcuni collaboratori, rivelando tensioni interne alla Casa Bianca. La questione ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti, che la interpretano come un segnale di divisioni all’interno del governo.

La gestione della crisi con l’Iran si trasforma in qualcosa di molto più profondo di un confronto internazionale e rivela una frattura interna alla Casa Bianca che riguarda direttamente la figura del presidente. Secondo una ricostruzione che sta facendo discutere negli Stati Uniti, Donald Trump sarebbe stato ritenuto inaffidabile dai suoi stessi collaboratori, al punto da essere escluso dai briefing più delicati durante un’operazione militare cruciale. Non si tratta di una divergenza politica o di un semplice contrasto di linea, ma di una decisione operativa maturata nelle ore più tese, mentre si cercava di salvare due aviatori americani dispersi in territorio iraniano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump isolato dai suoi: escluso dai briefing, il retroscena che incrina la leadership alla Casa Bianca

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