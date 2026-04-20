Trump ritenuto inaffidabile dai suoi consiglieri | Escluso dai briefing

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe stato ritenuto inaffidabile dai suoi consiglieri, portandoli a decidere di escluderlo dai briefing di sicurezza. La testata descrive l’ex presidente come un uomo anziano con comportamenti imprevedibili e irascibili, anche in un contesto non ostile, e sottolinea come questa valutazione abbia influenzato le sue relazioni con il team di consulenti.

Il Wall Street Journal, quotidiano non di certo ostile a Donald Trump essendo di proprietà di Rupert Murdoch, amico del presidente Usa, fornisce un ritratto impietoso del tycoon descrivendolo come un uomo anziano dal comportamento imprevedibile e irascibile. Comportamenti che avrebbero addirittura spinto alcuni suoi consiglieri a estrometterlo da alcuni briefing per paura che, ad esempio, facesse saltare l’operazione di salvataggio dell’aviatore americano scomparso in Iran. Secondo quanto scrive il quotidiano, infatti, Trump venne informato della liberazione del colonnello disperso solamente a operazione conclusa. Il retroscena è emerso...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trump ritenuto inaffidabile dai suoi consiglieri: “Escluso dai briefing” Trump invita un giornalista a uscire dopo domanda su un jet donato dal Qatar Notizie correlate Trump isolato dai suoi: escluso dai briefing, il retroscena che incrina la leadership alla Casa BiancaLa gestione della crisi con l’Iran si trasforma in qualcosa di molto più profondo di un confronto internazionale e rivela una frattura interna alla... Leggi anche: Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Trump ritenuto inaffidabile: secondo il Wall Street Journal viene estromesso dai briefing; Trump nella situation room torna a pressare l’Iran: Accordo o vi bombardo; I pasdaran restano cauti, temono la trappola Usa: Non saremo al vertice; Delegazione a Islamabad, Trump rilancia il negoziato poi cattura una nave iraniana. “ #Trump ritenuto inaffidabile”: secondo il #WallStreetJournal viene estromesso dai briefing. Si sono resi conto che non può governare gli #USA!! x.com NON INGANNI PIU' NESSUNO LADY GARBATELLA Ha fatto la cheerleader di Trump fino al minuto prima . Se n’è fregata dello sterminio a Gaza. Ha guidato un governo di camerieri, servi e incompetenti. Ha sperato nel Nobel per la pace a Trump. Ha ritenuto - facebook.com facebook