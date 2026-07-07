Trump | La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Usa

Da imolaoggi.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incontro a Ankara con il presidente turco, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero controllare la Groenlandia. La dichiarazione è arrivata dopo che aveva già espresso interesse per altri paesi, come il Venezuela e l’Iran. Trump ha commentato che la Groenlandia, territorio danese, sarebbe un’area strategica per gli Stati Uniti. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla proposta.

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Dopo il Venezuela e dopo l’Iran, sembra arrivato ufficialmente il turno della Groenlandia di finire nel mirino americano. Lo ha anticipato Donald Trump a margine del bilaterale ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan: “La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Usa”. E poi ha spiegato: “La Groenlandia non aiuta la Danimarca. La Danimarca non spende soldi per aiutare davvero la Groenlandia, ma (l’isola) è una parte importante per gli Stati Uniti, ed è circondata da navi cinesi e russe”.tgcom24.mediaset.it BRUXELLES, 11 GEN – Lo riporta il Financial Times, citando alcuni diplomatici nordici con accesso ai briefing dell’intelligence Nato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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