All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. A prima vista la serie Off Campus — già rinnovata per una seconda stagione — sembra rientrare in una categoria molto precisa: romance young adult ambientata in un campus universitario americano, con sport, feste, relazioni complicate e dinamiche già ampiamente codificate dal genere. Niente di nuovo, o così vuol farci sembrare, e sicuramente lontana dalle atmosfere sopra le righe della terza stagione di Euphoria. La serie, disponibile su Prime Video, è tratta dai romanzi di Elle Kennedy e adatta in particolare il libro The Deal, primo capitolo della saga letteraria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Off Campus dovrebbe essere vista soprattutto dagli uomini

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#ForseCiSono molte green flags ecco perché ci fa sognare Off Campus,che in realtà non esistono x.com

Perché non riesco a registrarlo su letterboxd #OffCampus reddit

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