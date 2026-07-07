Gli Stati Uniti sono stati eliminati dal Belgio nel Mondiale 2026 con un punteggio di 4-1. La partita ha evidenziato come il risultato sul campo abbia prevalso sulle interferenze politiche, anche se ci sono state chiamate influenzate da figure di alto livello. La vicenda ha segnato una delle pagine più controverse del torneo, che ha visto tensioni tra decisioni sportive e pressioni esterne. Le ultime 48 ore sono state tra le più discusse nella storia recente della FIFA.

USA travolti dal Belgio al Mondiale 2026: il verdetto del campo che cancella le manovre della politica. Il Mondiale 2026 ricorderà a lungo le ultime 48 ore come una delle pagine più controverse e bizzarre della storia recente della FIFA. Il “Caso Balogun” ha superato i confini del rettangolo verde per trasformarsi in una vera e proprie spy story geopolitica, con tanto di linea diretta tra la Casa Bianca e i vertici del calcio mondiale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Facciamo un passo indietro: Folarin Balogun, stella e capocannoniere degli Stati Uniti, viene espulso contro la Bosnia nei sedicesimi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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¿TRUMP ACORRALADO POR LA FIFA Investigan un fraude masivo en el precio de las entradas del Mundial

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Trump chiama Infantino e la Fifa sospende la squalifica di Balogun x.com

Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit

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