Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti con un punteggio di 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale ai Mondiali 2026. La partita ha visto un gol di Balogun, ma senza incidere sull'esito della gara. La vicenda legata alla squalifica di Balogun, poi annullata da una telefonata di Trump al presidente della FIFA, non ha influenzato il risultato sul campo.

Il campo, alla fine, batte sempre le polemiche: il Belgio rifila un poker (4-1) agli Usa, vola ai quarti e lascia come lettera morta la brutta vicenda della squalifica di Balogun fatta annullare da Trump con la telefonata a Infantino. Balogun, fra l'altro, non pervenuto durante la partita. O quasi. Resta il fatto che la Fifa, e anche il calcio, hanno fatto una figuraccia. Da non ripetere L'articolo Mondiali 2026: Belgio ribalta Usa e Trump. Vince 4-1 e vola ai quarti. Balogun non incide. Ma Fifa e calcio han fatto figuraccia proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Trump Says He Would Call US-Belgium Game 'Rigged' if Balogun Suspension Not Lifted | FIFA | N18G

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