Donald Trump è arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One, caratterizzato da una livrea dorata. Al suo arrivo, ha espresso delusione nei confronti della NATO e ha affermato di apprezzare la premier italiana, definendola una brava persona, ma ha aggiunto che non ha ricevuto aiuti da parte sua. La visita si è svolta in un contesto di tensione, con poche aspettative di un cambiamento nei toni ufficiali durante il vertice.

ANKARA (TURCHIA) – E’ arrivato, lasciando tutti col fiato sospeso. Trump atterra ad Ankara, sfoggiando il nuovo Air Force One striato d’oro. Il tempo di raggiungere il palazzo presidenziale e la speranza di un cambio di toni si sfalda. Il tycoon riprende con le recriminazioni. La Nato “mi ha deluso, non c’è stata” in Iran. E torna a mettere nel mirino Francia, Germania, Italia e Regno Unito, che “non hanno aiutato” gli Usa, mentre ribadisce che forse sposterà le truppe dall’Europa (o forse no). E rilancia sulla Groenlandia: dovrebbe essere “controllata” dall’America. Insomma, pacchetto completo. L’unica variante sul tema è dedicata a Giorgia Meloni: “Mi piace, è una brava persona”, ha concesso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Trump ad Ankara: “Deluso dalla Nato, Meloni mi piace, è una brava persona, ma non ci ha aiutato”. Ombre sul vertice

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Trump Demands 'Loyalty' From Meloni | Firstpost Live

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