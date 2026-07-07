Un gatto di quartiere, noto come Pongo, è stato trovato agonizzante con ferite da pallini, presumibilmente causate da un fucile o pistola ad aria compressa. Il felino, con pelo rosso, era molto conosciuto e spesso si trovava in strada, assistito dai residenti. La scoperta è avvenuta due giorni fa da parte di un passante che ha trovato il gatto ferito. La comunità locale chiede che qualcuno parli per chiarire quanto accaduto.

Al Trullo era ormai il gatto di quartiere. Pongo, pelo rosso, stava sempre in strada, accudito da tutti. L'altro ieri un passante lo ha trovato agonizzante, colpito da alcuni pallini sparati con un fucile - o una pistola - ad aria compressa. I veterinari di un ambulatorio della zona dove è stato subito portato hanno cercato di salvare il felino, che non ce l'ha fatta. E adesso al Trullo gli abitanti chiedono che «chi ha visto qualcosa si faccia avanti». Al momento le indagini sono seguite dalle guardie zoofile. «Ogni indizio potrebbe rivelarsi cruciale per identificare il responsabile della brutale aggressione - spiegano su Facebook dall'associazione A-mici dei gatti -. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Trullo, il gatto Pongo ucciso con un fucile a pallini. Lo choc nel quartiere: «L'avevamo adottato, chi sa parli»

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