Zeus è stato ammazzato il 30 ottobre del 2025. Ad ucciderlo sarebbero stati un padre e un figlio. Oggi, a distanza di sette mesi, la padrona ancora attende giustizia. Zeus era un bel gattino. Aveva solo sei mesi di vita. E aveva trovato, da poco – da giugno del 2025 – affetto e cure (e un bel giardino in cui scorrazzare) nella casa di Laura – nome di fantasia –, una signora di Latina, quando venne preso in trappola, grazie a del cibo piazzato in una gabbia, dai vicini di casa –un padre e un figlio – di Laura. I due uomini non si limitarono a "sequestrare" Zeus malo colpirono ripetutamente – ben dodici volte – al muso, causandone la morte, con pallini sparati grazie ad un fucile ad aria compressa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agguato al gatto Zeus con il fucile a pallini «Ora voglio giustizia»

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