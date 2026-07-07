Un gatto di quartiere è stato ucciso nel quartiere Trullo con un colpo di fucile a pallini. Il felino, noto come Pongo, era molto conosciuto e spesso in strada, assistito dai residenti. L'episodio è avvenuto due giorni fa, quando un passante ha trovato il gatto ferito e in fin di vita. Il corpo di Pongo presentava numerosi pallini, presumibilmente sparati con un'arma ad aria compressa. La vicenda ha suscitato sdegno tra gli abitanti.

Al Trullo era ormai il gatto di quartiere. Pongo, pelo rosso, stava sempre in strada, accudito da tutti. L'altro ieri un passante lo ha trovato agonizzante, colpito da alcuni pallini sparati con un fucile - o una pistola - ad aria compressa. I veterinari di un ambulatorio della zona dove è stato subito portato hanno cercato di salvare il felino, che non ce l'ha fatta. E adesso al Trullo gli abitanti chiedono che «chi ha visto qualcosa si faccia avanti». Al momento le indagini sono seguite dalle guardie zoofile. «Ogni indizio potrebbe rivelarsi cruciale per identificare il responsabile della brutale aggressione - spiegano su Facebook dall'associazione A-mici dei gatti -. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma Trullo, il gatto Pongo ucciso con un fucile a pallini. Lo choc nel quartiere: «L'avevamo adottato, chi sa parli»

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Pongo, un Gatto amato di quartiere, sparato e ucciso

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