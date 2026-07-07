Una truffa via email avvisa di un rinnovo obbligatorio della tessera sanitaria, chiedendo di cliccare su un link e inserire dati personali. La comunicazione sembra ufficiale, ma è un tentativo di phishing. Chi riceve il messaggio corre in errore, fornendo informazioni sensibili. La truffa mira a ottenere dati per usi fraudolenti. È importante verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni prima di rispondere o cliccare su eventuali link.

I tipi di truffe che corriamo il rischio di subire ogni giorno sono tantissimi. Uno particolarmente insidioso riguarda il presunto rinnovo obbligatorio della tessera sanitaria. L’avviso è stato lanciato dalla squadra per la sicurezza informatica dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Cert-Agid). Segnalata una vera e propria campagna di phishing, diffusa tramite e-mail e sms. I messaggi sono ben fatti e sembrano effettivamente giungere dal Ministero della Salute. Puntano a far cliccare su un link, così da poter “rinnovare” la tessera sanitaria. In realtà quel link porta a un sito truffa, progettato con il solo scopo di sottrarre dati personali e bancari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa della tessera sanitaria, occhio al finto rinnovo: come funziona il phishing

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Truffa della tessera sanitaria, nuova ondata di phishing via sms ed email: che cosa devi evitare di fare se la ricevi x.com

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