Phishing e false email dal Ministero della Salute | rubano dati personali e bancari con la scusa del finto rinnovo della Tessera Sanitaria
Negli ultimi giorni è stata segnalata una campagna di phishing che utilizza l'immagine del Ministero della Salute. I messaggi ingannano gli utenti, fingendo di essere comunicazioni ufficiali riguardanti il rinnovo della Tessera Sanitaria. Le email truffaldine chiedono di fornire dati personali e bancari, con l'obiettivo di rubare informazioni sensibili. Le autorità hanno avvisato circa questa attività fraudolenta in corso.
In questi giorni circola una pericolosa campagna di phishing. Come segnalato dalle autorità competenti del Ministero della Salute, alcuni malintenzionati stanno inviando false email sfruttando indebitamente l'immagine dell'istituzione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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