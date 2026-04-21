Phishing e false email dal Ministero della Salute | rubano dati personali e bancari con la scusa del finto rinnovo della Tessera Sanitaria

Negli ultimi giorni è stata segnalata una campagna di phishing che utilizza l'immagine del Ministero della Salute. I messaggi ingannano gli utenti, fingendo di essere comunicazioni ufficiali riguardanti il rinnovo della Tessera Sanitaria. Le email truffaldine chiedono di fornire dati personali e bancari, con l'obiettivo di rubare informazioni sensibili. Le autorità hanno avvisato circa questa attività fraudolenta in corso.