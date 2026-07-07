Truffa aggravati ai danni dell’Inps sette società coinvolte

La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un sequestro preventivo disposto dal giudice per sette società coinvolte in un caso di truffa aggravata ai danni dell’Inps. Le società sono accusate di aver presentato false dichiarazioni e documentazione per ottenere indebiti benefici previdenziali. L’indagine ha portato al sequestro di beni e conti correnti riconducibili alle aziende coinvolte. Nessuna persona fisica è stata ancora identificata o coinvolta direttamente.

Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, per un importo complessivo di circa 1 milione di euro nei confronti di sette società e di undici amministratori pro tempore delle stesse, ritenuti indiziati – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – del reato di truffa aggravata ai danni dell’I.N.P.S. Le misure cautelari il in rassegna, eseguite dalla Compagnia G. di F. di Capua con coordinamento di questo Ufficio di Procura, traggono origine da complesse attività d’indagine, che hanno consentito di disvelare l’esistenza di un’articolata frode previdenziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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