Lavoro low cost e zero diritti | scoperta maxi-truffa da 1 milione ai danni di Inps e Inail

È stata scoperta una maxi-truffa che ha coinvolto fatture false per circa un milione di euro, causando danni all’Inps e all’Inail. Le autorità hanno presentato 71 denunce alla Procura della Repubblica, evidenziando un sistema fraudolento legato a lavori a basso costo e senza diritti. La vicenda riguarda un giro di fatture false che ha interessato diverse aziende e professionisti.

Settantuno denunce alla Procura della Repubblica e la scoperta di un giro di fatture false per quasi un milione di euro. È il risultato di un’indagine della Guardia di finanza di Perugia, che ha smantellato un’associazione a delinquere dedita alla truffa ai danni di Inpa, Inail e Fisco. Il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Maxi truffa da 1,2 milioni di euro ai danni di Amazon, chieste condanne per quasi 25 anniSono state chieste condanne per un totale di quasi 25 anni nei confronti del gruppo di 6 persone tra amministratori e dipendenti di due società... Daniela Santanché, nuovo rinvio sulla truffa ai danni dell'InpsQuasi certamente non si chiuderà nel 2026 il processo per truffa aggravata ai danni dello Stato per cui è imputata la ministra del Turismo Daniela... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il debutto teatrale di Pioltello. Tutto esaurito e ovazione finale: Al lavoro per l’anno prossimo; Viaggiare sostenibile e low cost come piace agli Under 30; La fine dell'energia low-cost: scoppia la crisi più grande di sempre; Perché Trump vuole salvare Spirit Airlines?. La Cgil e la sanità low cost: Il nemico non è lei ma chi vuole affossare la sanità pubblicaIn esclusiva il documento sottoscritto dai responsabili Salute, Funzione Pubblica e Medici della Cgil che sottolineano: La vera scommessa non è fermare il low cost, ma è nella battaglia per una ... quotidianosanita.it In quali Paesi europei il costo del lavoro è più altoSegue un gruppo di Paesi nordici, con l'Islanda al secondo posto (47,0 euro), seguita da Norvegia (45,8 euro) e Danimarca (44,7 euro). All'altro capo della classifica, Lettonia (12,9 euro), Romania ... it.euronews.com I fattori psicosociali — come carichi e orari di lavoro eccessivi o disorganizzati, ruoli poco chiari, scarsi livelli di autonomia, mancanza di supporto e assenza di processi equi e trasparenti — incidono sempre di più su salute, sicurezza e benessere lavorativo. facebook Andare al lavoro costa sempre di più, gli stipendi sono fermi da trent’anni e il ministro dei trasporti sembra non concepire altra mobilità che l’automobile. x.com