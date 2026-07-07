Romina Power ha adottato due cuccioli, Romeo e Giulietta, trovati legati a una catena e senza riparo nelle campagne del Brindisino. I due cani, recuperati insieme ad altri quattro in un intervento di soccorso, ora vivono in una nuova casa. La cantante ha deciso di prendersene cura, offrendo loro un ambiente più sicuro e confortevole.

Una nuova casa per Romeo e Giulietta. I due cuccioli, recuperati nei mesi scorsi insieme ad altri quattro cani dopo essere stati trovati legati a una catena e senza un riparo adeguato nelle campagne del Brindisino, sono stati adottati da Romina Power. Il terzo cucciolo è invece stato accolto da una famiglia di Forlì, mentre per la madre e altri due cani si cerca ancora un’adozione. Il salvataggio risale a circa due mesi fa quando le guardie ecozoofile sono intervenute in contrada Camarda, nel territorio di Torre Santa Susanna, dove hanno trovato sei cani in condizioni incompatibili con il loro benessere. Per evitare che rimanessero in quella situazione, sono stati trasferiti nel canile convenzionato “I Giardini di Pluto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trovati legati a una catena e senza un riparo, Romina Power adotta due cuccioli: sono Romeo e Giulietta

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