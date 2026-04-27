Romina Power sarà ospite nella prossima puntata di “Belve”, in programma il 28 aprile su Rai Due. Durante l’intervista, ha parlato del suo passato e di alcune scelte, rivelando di aver preferito dedicarsi a interpretazioni teatrali piuttosto che a film erotici, e ha ricordato i tempi in cui era minorenne e sua madre non lavorava. La cantante ha condiviso alcuni dettagli della sua vita personale e professionale.

Romina Power è tra gli ospiti dell’ultima puntata di “ Belve”, in onda domani 28 aprile in prima serata su Rai Due. La scrittrice e cantante racconta della sua vita da adolescente, prima di conoscere Al Bano. Le esperienze lisergiche nella Londra anni Settanta, l’infanzia nei collegi, le serate a base di Lsd e quella notte a Roma in compagnia di Keith Richards. “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”, dice Power con un sorriso. Forse non tutti sanno che all’inizio della sua carriera nel cinema, l’attrice minorenne ha girato alcuni film erotici. “Ne avrei fatto volentieri a meno, avrei voluto fare Romeo e a Giulietta. Quella Romina mi fa una grande tenerezza” rivela poi Power.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dei film erotici ne avrei fatto volentieri a meno, avrei voluto fare Romeo e a Giulietta. Ero minorenne, all’epoca mia madre non lavorava”: lo rivela Romina Power

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