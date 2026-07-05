La felicità di Romeo e Giulietta i cuccioli salvati nelle campagne e adottati in Puglia da Romina Power

Da lecce.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due cuccioli salvati dalle campagne e adottati in Puglia sono stati trovati felici, dopo aver rischiato di restare in un canile comunale. I cani avevano subito un abbandono e sono stati recuperati prima di finire in struttura. La loro adozione è stata possibile grazie all’intervento di un’associazione di volontariato. Ora vivono in una nuova casa, dove hanno trovato affetto e sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La felicità questa volta l'hanno trovata loro. Due cuccioli che rischiavano di restare in un canile comunale dopo aver affrontato l'abbandono nelle campagne. Ora hanno cibo, una casa sicura e soprattutto le carezze e l'affetto di lei, personaggio pubblico da sempre in prima linea per i diritti degli animali e per la difesa dell'ambiente e della natura. Romina Power ha adottato Romeo e Giulietta, due dei sei cani trovati un paio di mesi fa in condizioni critiche nelle campagne del Brindisino, in contrada Camarda nel Comune di Torre Santa Susanna. I cinque cuccioli e la loro madre erano in una situazione davvero precaria legati a una catena e senza alcun riparo. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

la felicit224 di romeo e giulietta i cuccioli salvati nelle campagne e adottati in puglia da romina power
© Lecce.corriere.it - La felicità di Romeo e Giulietta, i cuccioli salvati nelle campagne e adottati in Puglia da Romina Power
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Dei film erotici ne avrei fatto volentieri a meno, avrei voluto fare Romeo e a Giulietta. Ero minorenne, all’epoca mia madre non lavorava”: lo rivela Romina PowerRomina Power sarà ospite nella prossima puntata di “Belve”, in programma il 28 aprile su Rai Due.

Romina Power e quella rivelazione su Felicità: “Mai piaciuta ma….”Romina Power ha partecipato al Filming Italy Sardegna Festival, dove ha parlato della sua vita privata e della carriera.

Al Bano: Basta Sanremo, da Carlo Conti ho ricevuto solo scorrettezze. Romina Power trova banale Felicità? Ci ha guadagnato bei soldiAl Bano e la Felicità, una canzone che canta dal 1982, hanno molto in comune. A cominciare da quel bicchiere di vino con un panino. Una canzone diventata un inno che ha venduto oltre venti milioni ... quotidianodipuglia.it

Romina Power: Felicità? Canzone banale, non avrei voluto cantarla. La replica dell'autore e la rabbia di Caterina BalivoA La volta buona si torna a parlare di Romina Power e della canzone simbolo della sua carriera in coppia con Al Bano, Felicità. Al centro del dibattito, le parole rilasciate dall’artista al podcast ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web