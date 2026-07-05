Due cuccioli salvati dalle campagne e adottati in Puglia sono stati trovati felici, dopo aver rischiato di restare in un canile comunale. I cani avevano subito un abbandono e sono stati recuperati prima di finire in struttura. La loro adozione è stata possibile grazie all’intervento di un’associazione di volontariato. Ora vivono in una nuova casa, dove hanno trovato affetto e sicurezza.

La felicità questa volta l'hanno trovata loro. Due cuccioli che rischiavano di restare in un canile comunale dopo aver affrontato l'abbandono nelle campagne. Ora hanno cibo, una casa sicura e soprattutto le carezze e l'affetto di lei, personaggio pubblico da sempre in prima linea per i diritti degli animali e per la difesa dell'ambiente e della natura. Romina Power ha adottato Romeo e Giulietta, due dei sei cani trovati un paio di mesi fa in condizioni critiche nelle campagne del Brindisino, in contrada Camarda nel Comune di Torre Santa Susanna. I cinque cuccioli e la loro madre erano in una situazione davvero precaria legati a una catena e senza alcun riparo. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - La felicità di Romeo e Giulietta, i cuccioli salvati nelle campagne e adottati in Puglia da Romina Power

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