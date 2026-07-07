Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell’attentato a Monaco | Anastasiia Berezovska uccisa a colpi d’arma da fuoco

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna sospettata di aver tentato di uccidere un imprenditore a Monaco con un ordigno è stata trovata morta a Kiev. La vittima, di 58 anni e di origini ucraine, ora ha la cittadinanza cipriota. L’indagine riguarda un attacco avvenuto il 29 giugno, nel quale l’imprenditore è stato ferito da un ordigno esplosivo. La donna è stata uccisa con colpi d’arma da fuoco, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze.

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Anastasiia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco il 29 giugno con un ordigno l’imprenditore di origini ucraine Vadim Ermolaev – 58 anni, ricchissimo uomo d’affari originario dell’Ucraina e ora di nazionalità cipriota – è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte del 6 luglio nei pressi di Kiev. Secondo il procuratore di Monaco, la donna non ha agito da sola, conclusioni arrivate attraverso un “maggiore ricorso alla videosorveglianza urbana ” e la testimonianza di una persona che era entrata in contatto con la sospettata hanno permesso di “orientare le ricerche verso una donna”, che avrebbe effettuato diverse ricognizioni nei giorni precedenti l’esplosione e “che si sarebbe travestita da uomo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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