La donna sospettata di aver compiuto l’attentato contro un oligarca nel Principato di Monaco il 29 giugno è stata trovata morta vicino a Kiev. Un ufficiale dell’intelligence ucraina ha confermato la sua identificazione e la sua morte, senza fornire dettagli sulle circostanze. La presunta attentatrice era ritenuta responsabile dell’azione contro Vadim Ermolaev. La sua morte avviene in un contesto di indagini ancora aperte.

È stata trovata morta la donna sospettata di essere l'artefice dell'attentato contro l'oligarca Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco, avvenuto il 29 giugno. Secondo quanto riportato da Pravda Ukraine, il cadavere della 39enne Anastasia Berezovskaya è stato rinvenuto intorno alle 23 del 6 luglio vicino a Kiev. Stando alle informazioni disponibili, sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Uno dei due sospettati dell'omicidio di Anastiasia Berezovskaya, un dipendente del ministero dell'Interno di Kiev, ha confessato di aver compiuto l'omicidio. L'ufficiale, secondo quanto riportato da Le Parisien, avrebbe ucciso la Berezovskaya assieme a un complice, agendo "di propria iniziativa", senza informare i superiori dei suoi contatti con la vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trovata morta vicino a Kiev l'attentatrice di Monaco: confessa un ufficiale dell'intelligence ucraina

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