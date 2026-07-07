Una donna sospettata dell’attentato contro un oligarca ucraino nel Principato di Monaco è stata trovata morta vicino a Kiev. La notizia è stata riportata dai media ucraini. La donna era coinvolta nell’indagine relativa all’attentato avvenuto la settimana scorsa. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte o sul suo ruolo specifico nell’attacco.

Anastasiia Berezovska, la donna sospettata dell’attentato contro l’oligarca ucraino Vadym Iermolaiev della settimana scorsa nel Principato di Monaco, è stata trovata morta vicino a Kiev, la capitale dell’Ucraina. Il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, citando proprie fonti tra le forze dell’ordine, scrive che il suo corpo è stato trovato lunedì sera, e che in base alle prime ricostruzioni è stata uccisa con colpi di arma da fuoco. Secondo le fonti dell’Ukrainska Pravda due persone sospettate di essere coinvolte nel suo omicidio sono state fermate: sarebbero un agente delle forze dell’ordine e uno dei servizi segreti militari ucraini. Lunedì 29 giugno una persona aveva lasciato uno zaino pieno di esplosivo davanti alla casa di Iermolaiev, che vive nel Principato dal 2022. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La donna sospettata dell’attentato nel Principato di Monaco è stata trovata morta vicino a Kiev, dicono i media ucraini

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Attacco esplosivo nel Principato: chi è davvero lattentatrice UCRAINA Anastasia Berezovska

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Temi più discussi: È stata identificata una persona accusata dell'attentato contro un oligarca ucraino nel Principato di Monaco; Esplosione Monaco, media: Attentatrice è ucraina, fuggita in Europa; In fuga la donna sospettata per il pacco bomba a Monaco; Anastasia Berezovska è la donna ucraina ricercata per l'attentato a Monaco: mandato d'arresto. Transitata in Italia per raggiungere la Germania.

donna ucraina è la principale sospettata dell'attentato dinamitardo che ha preso di mira un ricco uomo d'affari a Monaco, hanno dichiarato le autorità, aggiungendo che la sospettata è fuggita in Germania e probabilmente non ha agito da sola. Anastasiia B x.com

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