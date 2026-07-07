Guerra Ucraina-Russia Trump | Putin pronto a finire il conflitto trovata morta a Kiev la donna sospettata dell’attentato a Monaco | news in diretta

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina segnalano che il vertice Nato in corso ad Ankara si concentrerà sul conflitto. Secondo alcune dichiarazioni, un rappresentante statunitense ha affermato che il presidente russo avrebbe intenzione di terminare le ostilità. Nel frattempo, Kiev ha lanciato circa 430 droni contro obiettivi russi, mentre a Kiev è stata trovata morta una donna sospettata di essere coinvolta in un attentato avvenuto a Monaco.

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina: il conflitto sarà al centro del vertice Nato ad Ankara di oggi e domani. Trump: "Putin vuole finire la guerra" ma gli attacchi non si fermano, 430 droni lanciati da Kiev verso Mosca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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