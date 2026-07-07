Trovata morta in casa a Sanremo. Si indaga sul figlio

Notizia in breve

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Sanremo, con segni di violenza sul corpo. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla possibile responsabilità del figlio, che si trova sotto osservazione. La scena è stata ispezionata e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause del decesso. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle circostanze specifiche dell'evento.