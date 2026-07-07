Trovata morta in casa a Sanremo Si indaga sul figlio
Una donna di 59 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Sanremo, con segni di violenza sul corpo. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla possibile responsabilità del figlio, che si trova sotto osservazione. La scena è stata ispezionata e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause del decesso. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle circostanze specifiche dell'evento.
Trovata senza vita una 59enne in un appartamento di Sanremo: sul corpo segni di violenza. Al centro degli accertamenti anche la posizione del figlio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Trovata morta in casa a Sanremo. Si indaga sul figlio
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