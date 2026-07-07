Il corpo di una donna sospettata di aver tentato di uccidere un imprenditore ucraino a Monaco è stato trovato ieri sera vicino a Kiev. La donna, identificata come Anastasia Berezovska, è stata uccisa con colpi di arma da fuoco. Era ricercata per il tentato omicidio con un ordigno contro l'imprenditore, avvenuto in Germania. La polizia non ha ancora fornito dettagli sulle circostanze del decesso.

È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due sospetti arrestati Le fonti hanno anche affermato che la donna si trovava fuori dall'Ucraina dal 22 marzo 2025 al 1° luglio 2026. Un'altra fonte delle forze dell'ordine intervistata da Ukrainska Pravda ha affermato che due sospetti sono stati arrestati in relazione al caso. Uno è un ufficiale in servizio attivo nell'intelligence della difesa ucraina, mentre l'altro è un ex agente delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attentato a Monaco, trovata morta a Kiev Anastasia Berezovska: è la donna sospettata del tentato omicidio di Ermolaev. «Uccisa a colpi di arma da fuoco»

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