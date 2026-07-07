La donna sospettata di aver tentato di uccidere con un ordigno un imprenditore di origini ucraine a Monaco è stata trovata morta ieri sera nei pressi di Kiev. La polizia ha arrestato due persone in relazione alla morte. Non sono stati forniti dettagli sul metodo o le circostanze del decesso.

E' stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Per la sua morte, due persone sono state arrestate. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per Berezovska con l'accusa di tentato omicidio, collocamento di un ordigno esplosivo su una strada pubblica con intento criminale e associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - "Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco". Due arresti per la morte di Berezovka

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Trovata morta la donna sospettata dellattentato a Monaco

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Trovata morta a Kiev la sospettata dell’attentato a Monaco: due arresti #attentato x.com

Media ucraini: 'Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco, uccisa a colpi d'arma da fuoco' reddit

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