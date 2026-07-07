La donna di 34 anni, ricercata dall’Interpol, è stata trovata morta. Era sospettata dell’attentato avvenuto il 29 giugno contro un imprenditore in Germania. Sono stati arrestati due uomini, tra cui un uomo. La polizia ha confermato il decesso della donna, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La sua identità non è stata resa nota. La vicenda riguarda l’attacco con esplosivo che ha ferito gravemente una persona.

La 34enne era ricercata dall’Interpol per l’attentato del 29 giugno contro l’imprenditore Vadim Yermolayev. Fermate due persone, tra cui un funzionario dell’intelligence di Kiev La notizia è stata diffusa dai media ucraini, in particolare da Ukrainska Pravda, checita fonti investigative secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi d’arma da fuoco.Il ritrovamento del corpo apre un nuovo fronte in una vicenda già complessa e che, nelle ultime ore, si è ulteriormente arricchita di sviluppi. Secondo le stesse fonti,due persone sarebbero state arrestate con l’accusa di essere coinvolte nell’omicidio di Berezovska.Tra i fermati figurerebbe un funzionario in servizio presso la Direzione generale dell’intelligence militare ucraina (GUR), mentre il secondo sarebbe un ex appartenente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kiev, trovata morta la donna sospettata dell’attentato a Monaco contro Vadim Yermolayev: 2 arresti

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