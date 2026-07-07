Il corpo di Anastasia Berezovska è stato trovato ieri sera vicino a Kiev. La donna è sospettata di aver tentato di uccidere a Monaco un imprenditore di origini ucraine con un ordigno. È stata uccisa a colpi di arma da fuoco. La polizia ha confermato il ritrovamento e sta indagando sulle circostanze del decesso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o movente.

È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Cosa è successo Le fonti hanno anche affermato che la donna si trovava fuori dall'Ucraina dal 22 marzo 2025 al 1° luglio 2026. Un'altra fonte delle forze dell'ordine intervistata da Ukrainska Pravda ha affermato che due sospetti sono stati arrestati in relazione al caso. Uno è un ufficiale in servizio attivo nell'intelligence della difesa ucraina, mentre l'altro è un ex agente delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trovato nei pressi di Kiev il cadavere di Anastasia Berezovska, la donna sospettata del tentato omicidio di Ermolaev. «Uccisa a colpi di arma da fuoco»

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