Troppe reazioni positive rovinano i film?
È stato rilevato che le anteprime ai influencer e creator possono aumentare le aspettative sui film. Questa strategia viene spesso usata per generare buzz, ma alcuni si chiedono se possa influire negativamente sulla percezione finale delle opere. Non ci sono ancora dati definitivi sui risultati di questa pratica, che continua a essere adottata nel settore cinematografico. La discussione riguarda principalmente l’effetto delle reazioni anticipate sulla ricezione del film al momento dell’uscita.
Farli vedere in anticipo a influencer e creator è un buon modo per farne parlare, ma adesso ci si chiede se non si alzino troppo le aspettative Nelle ultime settimane è stata molto commentata la notizia secondo cui Universal, la società che distribuisce Odissea di Christopher Nolan, non avrebbe organizzato i cosiddetti “word of mouth screenings”, cioè le proiezioni anticipate dedicate a influencer e creator che da anni si fanno per far parlare dei film sui social media prima che escano. La notizia è stata molto commentata e raccontata dai giornali, principalmente perché quel tipo di proiezioni anticipate sono state per anni un’esclusiva dei giornalisti e dei critici. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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