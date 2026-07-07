Troppe reazioni positive rovinano i film?

Farli vedere in anticipo a influencer e creator è un buon modo per farne parlare, ma adesso ci si chiede se non si alzino troppo le aspettative Nelle ultime settimane è stata molto commentata la notizia secondo cui Universal, la società che distribuisce Odissea di Christopher Nolan, non avrebbe organizzato i cosiddetti “word of mouth screenings”, cioè le proiezioni anticipate dedicate a influencer e creator che da anni si fanno per far parlare dei film sui social media prima che escano. La notizia è stata molto commentata e raccontata dai giornali, principalmente perché quel tipo di proiezioni anticipate sono state per anni un’esclusiva dei giornalisti e dei critici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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