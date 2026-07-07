Ieri sera alla SIR La Farnesina si è tenuto un evento per celebrare il triplice centenario di Piazza di Siena, la Fise e Sir La Farnesina. La serata ha visto la partecipazione del campione equestre Piergiorgio Bucci, che ha mostrato le sue abilità in campo. La manifestazione ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori, con momenti dedicati alla storia e alle tradizioni sportive legate al mondo dell’equitazione.

ROMA – Una serata all’insegna della storia, della tradizione e dell’eccellenza sportiva quella che si è svolta ieri sera presso la SIR La Farnesina, dedicata a tre prestigiosi centenari che hanno segnato il percorso dello sport equestre italiano: i 100 anni della Fise – Federazione Italiana Sport Equestri, del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena e della SIR – Società Ippica Romana, tre istituzioni che da un secolo rappresentano un punto di riferimento per l’equitazione nazionale. L’evento, nato per rendere omaggio alla storia, ai successi e ai protagonisti che hanno contribuito a scrivere le pagine più importanti dell’equitazione azzurra, ha rappresentato un momento di grande valore istituzionale e sportivo, celebrando al tempo stesso un presente ricco di risultati straordinari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Triplice centenario Piazza di Siena, Fise e Sir La Farnesina con il campione Piergiorgio Bucci

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