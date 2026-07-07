equitazione sir la farnesina tra centenari e omaggio a campione bucci

Notizia in breve

Una serata dedicata all’equitazione si è svolta lunedì, con una cerimonia che ha ricordato i centenari e reso omaggio a un campione. La manifestazione si è svolta in una location storica e ha visto la partecipazione di varie personalità del settore. Sono stati celebrati i risultati e le carriere di atleti e figure di rilievo, con interventi e riconoscimenti ufficiali. La serata ha sottolineato l’importanza della tradizione sportiva nel settore e il suo ruolo nel mantenere viva la storia dell’equitazione.