Equitazione SIR La Farnesina tra centenari e omaggio a campione Bucci
Una serata dedicata all’equitazione si è svolta lunedì, con una cerimonia che ha ricordato i centenari e reso omaggio a un campione. La manifestazione si è svolta in una location storica e ha visto la partecipazione di varie personalità del settore. Sono stati celebrati i risultati e le carriere di atleti e figure di rilievo, con interventi e riconoscimenti ufficiali. La serata ha sottolineato l’importanza della tradizione sportiva nel settore e il suo ruolo nel mantenere viva la storia dell’equitazione.
Roma, 7 lug. (askanews) - Una serata all'insegna della storia, della tradizione e dell'eccellenza sportiva quella che si è svolta lunedì sera presso il circolo SIR La Farnesina a Roma, dedicata a tre prestigiosi centenari che hanno segnato il percorso dello sport equestre italiano: i 100 anni della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena e della SIR - Società Ippica Romana, tre istituzioni che da un secolo rappresentano un punto di riferimento per l'equitazione nazionale. Ad accogliere gli ospiti nel prestigioso circolo romano è stato il presidente della SIR La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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