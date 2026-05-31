Trionfo azzurro a Piazza di Siena | Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Roma!

Notizia in breve

A Piazza di Siena, il cavaliere in sella a Pallieter VD N. Ranch ha vinto il Gran Premio Roma, il GP dedicato al centenario. La competizione si è svolta con il cavaliere che ha concluso con un punteggio superiore agli altri concorrenti, aggiudicandosi così il primo posto nel prestigioso evento. La vittoria è stata annunciata al termine della gara, con il pubblico che ha applaudito il risultato.