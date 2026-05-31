Trionfo azzurro a Piazza di Siena | Piergiorgio Bucci vince il Gran Premio Roma!
A Piazza di Siena, il cavaliere in sella a Pallieter VD N. Ranch ha vinto il Gran Premio Roma, il GP dedicato al centenario. La competizione si è svolta con il cavaliere che ha concluso con un punteggio superiore agli altri concorrenti, aggiudicandosi così il primo posto nel prestigioso evento. La vittoria è stata annunciata al termine della gara, con il pubblico che ha applaudito il risultato.
Piazza di Siena 2026 si chiude nel nome di Piergiorgio Bucci, che vince il Gran Premio Roma! Il cavaliere abruzzese, in sella a Pallieter VD N. Ranch diventa così il 14° italiano a vincere la prova regina del concorso di Villa Borghese. Una vittoria che entra di prepotenza nella storia del salto ostacoli italiano, essendo questa l'edizione del centenario della kermesse di Villa Borghese. In 100 anni di storia 24 volte il GP Roma è andato a un azzurro, Bucci ha messo il timbro in un'edizione speciale, chiudendo con due percorsi netti davanti a due binomi tedeschi. Secondo Jorne Sprehe su Toys, terzo Richard Vogel con Cloudio, entrambi con un errore fatale nel secondo giro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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