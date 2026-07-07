Tributi locali | Castiglion Fiorentino approva la definizione agevolata

Il consiglio comunale ha approvato una definizione agevolata dei tributi locali, con l’obiettivo di aiutare i cittadini in difficoltà. La misura prevede l’azzeramento di sanzioni e interessi per chi decide di regolarizzare la propria posizione. Il Vicesindaco ha dichiarato che questa iniziativa mira a sostenere chi desidera mettersi in regola, tutelando al tempo stesso l’equità nei confronti della comunità. La decisione riguarda i tributi locali e si applica a coloro che intendono aderire alla procedura.

Arezzo, 7 luglio 2026 – : un atto di equità e sostegno ai cittadini in difficoltà. Il Vicesindaco Devis Milighetti: "Sosteniamo chi vuole regolarizzare la propria posizione azzerando sanzioni e interessi, garantendo al contempo il rispetto e l’equità verso l’intera comunità castiglionese”. L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino compie un passo importante nel segno del l’equità fiscale e della vicinanza ai cittadini. Nell'ultimo consiglio comunale, la scorsa settimana, è stata infatti approvata con i voti favorevoli del gruppo Libera Castiglioni e con l'astensione della minoranza la delibera consiliare per l'applicazione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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