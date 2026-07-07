Treviglio tentate furti nelle abitazioni | fermati in cinque tre riescono a fuggire a piedi

Da bergamo.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque persone sono state fermate dai carabinieri dopo tentativi di furto in abitazioni tra Fontanella, Antegnate e Calcio. Tre dei sospettati sono riusciti a fuggire a piedi prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La segnalazione di alcuni tentativi di intrusione ha portato i militari a rintracciare una Renault Clio usata dai malviventi, che si è allontanata nella zona. Le ricerche sono continuate nella serata di sabato senza ulteriori arresti.

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Avevano cercato di entrare in alcune abitazioni di Fontanella, Antegnate e Calcio. La segnalazione è arrivata alla compagnia dei carabinieri di Treviglio, che nella serata di sabato si è messa sulla tracce di una Renault Clio, su cui i malviventi si erano allontanati. Gli uomini dell’Arma sono riusciti a intercettarli a Brignano Gera d’Adda, ma i cinque occupanti – ignorando l’alt imposto dalle Forze dell’Ordine – erano scesi dal veicolo per darsi alla fuga a piedi. Due di loro – il conducente ed un passeggero - sono stati bloccati e immobilizzati con non poche difficoltà, perché i fermati erano riusciti a opporre energica resistenza.  I due, un colombiano e un cileno di 56 e 32 anni, sono stati denunciati per tentato furto in abitazione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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