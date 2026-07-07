Treviglio perizia geologica sul viadotto di via Carlo Porta | da valutare gli effetti della rimozione delle piante sulla stabilità

Un’analisi geologica è stata richiesta per il viadotto di via Carlo Porta a Treviglio. La perizia valuterà gli effetti sulla stabilità dei versanti in relazione alla rimozione delle piante lungo il versante. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha incaricato esperti di approfondire i possibili rischi legati a questo intervento. La relazione sarà utilizzata per determinare eventuali misure di sicurezza o interventi necessari.

Treviglio. Una perizia geologica sui versanti del viadotto di via Carlo Porta. È quanto è stato disposto dall’amministrazione comunale a fronte della necessità di rimuovere alcune piante pericolanti che crescono ai lati del viadotto e, pertanto, di valutare se la loro rimozione potrà avere o meno ripercussioni sulla tenuta dell’infrastruttura, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, anche pesanti. Il sovrappasso, lungo cui si snoda la Strada Provinciale 11, insiste su un asse viabilistico di collegamento verso Caravaggio ed è attraversato anche dalla linea ferroviaria Milano-Venezia. L’obiettivo della verifica è quindi quello di definire le condizioni dei versanti e l’eventuale incidenza degli interventi di rimozione della vegetazione sull’equilibrio delle scarpate e sulla stabilità complessiva dell’opera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maldive, gli effetti della pressione sul corpo umano a 50 metri di profondità: miscele e compensazioneLe immersioni profonde nelle Maldive hanno messo in evidenza i rischi legati alla pressione sul corpo umano.

Treviglio, al via il restauro della colonna di San Carlo in piazza del SantuarioA Treviglio, da lunedì 4 maggio, inizieranno i lavori di restauro della colonna di San Carlo situata in piazza del Santuario.