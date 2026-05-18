Maldive gli effetti della pressione sul corpo umano a 50 metri di profondità | miscele e compensazione

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immersioni profonde nelle Maldive hanno messo in evidenza i rischi legati alla pressione sul corpo umano. A circa 50 metri di profondità, i sub devono utilizzare miscele respiratorie specifiche e tecniche di compensazione per evitare problemi di salute. Le operazioni di recupero di sub morti a questa profondità mostrano chiaramente quanto sia complesso gestire le condizioni fisiche durante le immersioni estese. La fisiologia umana reagisce in modo preciso alle variazioni di pressione, richiedendo precauzioni particolari per le immersioni in ambienti così profondi.

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Scendere a profondità elevate non è semplice, lo stiamo vedendo nelle operazioni di recupero dei sub morti alle Maldive. Ogni metro fatto verso il basso aumenta le difficoltà tecnica e le conoscenze necessarie per restare in sicurezza. In questo articolo abbiamo raccolto gli effetti principali della pressione sul nostro corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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