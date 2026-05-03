Treviglio al via il restauro della colonna di San Carlo in piazza del Santuario

A Treviglio, da lunedì 4 maggio, inizieranno i lavori di restauro della colonna di San Carlo situata in piazza del Santuario. La colonna, riconosciuta come la più antica della città, sarà oggetto di interventi di manutenzione e recupero. Il cantiere sarà attivo nelle prossime settimane, con l’obiettivo di preservare questo elemento storico del centro cittadino. La piazza sarà interessata dalle operazioni di lavoro e dai relativi eventuali disagi.

Treviglio. Verrà attivato a partire da lunedì 4 maggio il cantiere in piazza del Santuario per il restauro della colonna di San Carlo, considerata la più antica della città. L’intervento rientra in un progetto complessivo di valorizzazione dei monumenti storici cittadini e prevede un investimento di circa 70mila euro, con la partecipazione di Fondazione Cariplo per 8mila euro. “E’ con grande piacere – annuncia il sindaco dio Treviglio Juri Imeri – che diamo seguito all’impegno che ci siamo assunti di recuperare e valorizzare tre simboli della storia della nostra città, di cui abbiamo raccontato la storia e gli aneddoti nel volume “Obelisco e colonne” curato dall’assessorato alla Cultura e Francesco Tadini, nell’anno 2025.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Restauro per la colonna "decapitata" di piazza del ComuneIl Comune di Viterbo ha formalizzato l'affidamento dei lavori per il restauro conservativo della colonna in peperino situata all'ingresso del cortile... Amouage a Roma: il santuario del profumo apre in Piazza SanAmouage, storica maison di profumeria omanita fondata nel 1983, inaugura la sua prima boutique monomarca a Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina.