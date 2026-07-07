In Trentino, è stata proposta una nuova modalità di caccia ai cinghiali con arco e frecce. Questa proposta ha suscitato reazioni contrastanti e acceso il dibattito tra istituzioni e associazioni animaliste. L’Oipa ha definito la proposta sconcertante, criticando la decisione e chiedendo che venga rivista. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione della popolazione di cinghiali e il rispetto per gli animali.

La possibile introduzione della caccia ai cinghiali con arco e frecce in Trentino accende il dibattito tra istituzioni e associazioni animaliste. La proposta, che potrebbe essere avviata in via sperimentale a partire dal 2027 nella Provincia autonoma di Trento dopo il parere favorevole dell’Ispra, ha suscitato la dura reazione dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che la definisce una scelta “anacronistica e assurda”. Secondo l’associazione, il ricorso all’arco come strumento di contenimento della fauna selvatica rappresenterebbe un passo indietro nella gestione degli animali selvatici. In una nota diffusa nelle... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trentino, caccia con arco e frecce ai cinghiali, l’Oipa attacca: “Proposta sconcertante”

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Caccia al cinghiale con arco compound

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