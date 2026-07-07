Trentino-Alto Adige Paolo Capone Leader UGL | Il caporalato è una piaga inaccettabile rafforzare controlli e tutele per garantire dignità e sicurezza ai lavoratori

Notizia in breve

Un'inchiesta in Trentino-Alto Adige ha rivelato un sistema di caporalato che coinvolge decine di braccianti agricoli. I lavoratori sono stati costretti a turni di circa undici ore, con paghe basse, e sono stati vittime di intimidazioni e violenze. La situazione rappresenta un quadro grave e inaccettabile, secondo quanto riferito. Il leader di un sindacato ha commentato che il caporalato è una piaga e ha chiesto un rafforzamento dei controlli e delle tutele per i lavoratori.