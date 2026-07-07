Trentino-Alto Adige Paolo Capone Leader UGL | Il caporalato è una piaga inaccettabile rafforzare controlli e tutele per garantire dignità e sicurezza ai lavoratori
Un'inchiesta in Trentino-Alto Adige ha rivelato un sistema di caporalato che coinvolge decine di braccianti agricoli. I lavoratori sono stati costretti a turni di circa undici ore, con paghe basse, e sono stati vittime di intimidazioni e violenze. La situazione rappresenta un quadro grave e inaccettabile, secondo quanto riferito. Il leader di un sindacato ha commentato che il caporalato è una piaga e ha chiesto un rafforzamento dei controlli e delle tutele per i lavoratori.
"L'inchiesta sul presunto sistema di caporalato emerso in Trentino-Alto Adige, con decine di braccianti agricoli sfruttati, costretti a lavorare per undici ore al giorno, sottopagati e vittime di intimidazioni e violenze, descrive un quadro gravissimo e del tutto inaccettabile. Lo sfruttamento del lavoro rappresenta una ferita profonda ai principi di legalità, dignità e giustizia sociale e deve essere contrastato con la massima determinazione. È fondamentale che le responsabilità vengano accertate rapidamente e che chi si rende protagonista di simili condotte venga perseguito con il massimo rigore. Al tempo stesso, occorre continuare a... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Trentino e Alto Adige, Rezia cisalpina/Tirolo storico, parte integrante della nazione lombarda grazie all’elemento alpino, celto-retico, gallo-romano, longobardo e ladino. Grande Lombardia fino al Brennero (inclusa la Val Monastero), con buona pace di pizzaiu x.com