Dl Lavoro Paolo Capone Leader UGL | L' emendamento sul trattamento economico complessivo rafforza tutele e qualità della contrattazione

L'emendamento al Decreto Lavoro definisce in modo chiaro il trattamento economico complessivo, includendo tutte le componenti della retribuzione e del welfare contrattuale. Secondo il rappresentante di un sindacato, questa modifica rafforza le tutele e migliora la qualità della contrattazione collettiva. La norma mira a valorizzare gli aspetti economici e sociali delle relazioni contrattuali tra lavoratori e datori di lavoro.

"Bene l'emendamento al Decreto Lavoro che definisce in maniera chiara e puntuale il trattamento economico complessivo, valorizzando tutte le componenti della retribuzione e del welfare contrattuale. Si tratta di un intervento equilibrato e innovativo che contribuisce a garantire maggiore trasparenza e certezza normativa eliminando la possibilità che vengano sottoscritti contratti in dumping. Le polemiche sollevate da Maurizio Landini appaiono incomprensibili. Sostenere che questa norma favorisca i cosiddetti contratti pirata significa ignorare il contenuto stesso dell'emendamento, che al contrario introduce criteri oggettivi di equivalenza economica e rafforza le garanzie per i lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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