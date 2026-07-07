tremendo impatto contro un palo muore automobilista

Notizia in breve

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Soldaini a Castelfranco di Sotto. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.