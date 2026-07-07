Tremendo impatto contro un palo muore automobilista
Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Soldaini a Castelfranco di Sotto. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.
Castelfranco di Sotto, 7 luglio 2026 – Drammatico incidente stradale in via Soldaini, nel Comune di Castelfranco di Sotto. Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio un uomo è morto dopo aver perso il controllo dell’auto che si è poi schiantata contro un palo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di 81 anni che potrebbe aver accusato un malore mentre era alla guida del mezzo. Da chiarire se il decesso sia stato causato dal malore o dalle conseguenze dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. L’uomo però era deceduto sul colpo. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
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