Un giovane di 22 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della moto e aver impattato contro un palo. L’incidente si è verificato in un'area urbana, poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate incompatibili con la vita. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una corsa contro il tempo che non è servita a salvare la vita ad un giovane centauro. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne, nato a San Giuseppe Vesuviano e residente a Poggiomarino, stava percorrendo la strada in direzione di via Iervolino quando, all’altezza del civico 212, avrebbe perso il controllo del motociclo. L’impatto contro un palo dell’energia elettrica è stato violentissimo. Trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso di Sarno, è deceduto poco dopo per le gravissime lesioni. Sul posto la Polizia Locale ha effettuato i rilievi e acquisito i video di sorveglianza per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Schianto in moto contro un palo: muore 22enne

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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