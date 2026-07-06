L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sospeso le azioni di riscossione, come cartelle fiscali, pignoramenti e pagamenti di multe e tasse, fino ad agosto. La sospensione riguarda le pratiche avviate prima di questa data, con alcune eccezioni. Durante il periodo estivo, quindi, i cittadini non devono affrontare nuove richieste di pagamento o azioni di recupero forzato. La misura mira a consentire un periodo di tregua fiscale, senza modificare le procedure già avviate prima di agosto.

È estate anche per il Fisco. Ma, soprattutto, l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione ha deciso di permettere ai cittadini di godersi tranquillamente le ferie estive senza dover pensare al pagamento di multe o tasse. L’Agenzia ha infatti annunciato la sospensione delle notifiche di minore entità in gran parte del mese di agosto con l’obiettivo di evitare disagi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono. Stop notifiche di multe e tasse in estate. L’iniziativa riguarda la normale attività di riscossione mentre restano invece esclusi dalla sospensione gli atti che non possono essere rinviati per ragioni di legge, come quelli interessati da termini di prescrizione imminenti o da procedimenti con rilievo penale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Multe e tasse, cartelle fiscali e pignoramenti fermi ad agosto ma con alcune eccezioni

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Come evitare pignoramento grazie a rottamazione quinquies

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