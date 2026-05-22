Maurizio Sarri sembra aver rinunciato a tornare al Napoli, lasciando spazio all’Atalanta come possibile destinazione. Le trattative tra l’allenatore e il club partenopeo sarebbero state interrotte, rendendo più concreta l’ipotesi di un suo approdo in altra squadra. Le voci di mercato si sono intensificate nelle ultime settimane, mentre il tecnico si sarebbe orientato verso una nuova esperienza professionale. La situazione rimane dinamica e priva di conferme ufficiali.

Il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli sembra ormai sfumato. Il club azzurro aveva individuato nel tecnico toscano la prima scelta per il dopo Antonio Conte e avrebbe accolto le richieste avanzate durante i colloqui. La risposta definitiva, però, non è mai arrivata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dubbi di Sarri hanno progressivamente raffreddato la trattativa. Una distanza cresciuta negli ultimi giorni, fino a rendere sempre più difficile una nuova esperienza dell’allenatore sulla panchina azzurra. Il contratto che lega Sarri alla Lazio fino al 2028 resta un passaggio da risolvere. Ma il nodo principale riguarda ormai la destinazione futura del tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri si allontana dal Napoli: Atalanta ora in pole

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