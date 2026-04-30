Podere Rota altri 50mila metri cubi di rifiuti in discarica | Trattati come pattumiera della Toscana
L’amministrazione di Montevarchi ha annunciato di aver deciso di astenersi dal voto sul bilancio della società Csai, in risposta alla notizia dell’intenzione di conferire nel sito di Podere Rota altri 50 mila metri cubi di rifiuti. La decisione arriva dopo la comunicazione sulla possibile estensione dell’uso della discarica, che già ospita una quantità significativa di rifiuti. La questione ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali.
“L’amministrazione comunale di Montevarchi - dichiarano il sindaco Silvia Chiassai Martini e il vicesindaco Cristina Bucciarelli - ha espresso un voto di astensione sul bilancio della società Csai, a seguito dell’improvvisa notizia di voler conferire nel sito di Podere Rota altri 50mila metri.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: Podere Rota, altri 50.000 metri cubi di rifiuti in discarica. Il “no” di Montevarchi
Maxi discarica abusiva a Campello. Rinvenuti 800 metri cubi di rifiutiOttocento metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, abbandonati nel piazzale di un’abitazion: indagate tre persone, coinvolte anche alcune imprese...
Altri aggiornamenti
Podere Rota, altri 50.000 metri cubi di rifiuti in discarica. Il no di MontevarchiL’Amministrazione comunale di Montevarchi ha espresso un voto di astensione sul bilancio della società CSAI, a seguito dell’improvvisa notizia di voler conferire nel sito di Podere Rota altri 50.000 ... lanazione.it
Podere Rota: al via la fase di copertura finale della discarica. I volumi residui ad esaurimento entro il 31 dicembrePrenderà avvio nelle prossime settimane la fase conclusiva del percorso di chiusura definitiva della discarica di Podere Rota con l’apertura del cantiere per i lavori di sistemazione finale. Si tratta ... valdarnopost.it