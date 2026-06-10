Porto di Anzio al via i lavori di dragaggio | saranno rimossi 8mila metri cubi di sabbia

Sono iniziate questa mattina le operazioni di dragaggio nel porto di Anzio. La Regione Lazio ha avviato i lavori per rimuovere circa 8.000 metri cubi di sabbia, nell’ambito di interventi di protezione della costa. Le attività prevedono l’utilizzo di mezzi specifici per estrarre il materiale dal fondale. I lavori sono stati programmati per migliorare la sicurezza e la navigabilità dell’area portuale. La durata stimata delle operazioni non è stata comunicata.

Anzio, 10 giugno 2026 – Sono partite questa mattina le attività di dragaggio del porto di Anzio, avviate dalla Regione Lazio nell’ambito degli interventi per la protezione della costa. L’operazione consentirà la rimozione di circa 8mila metri cubi di sabbia e rientra nel più ampio piano regionale dedicato alla difesa del litorale. Porto di Anzio, partiti i lavori di dragaggio. Il dragaggio è un intervento propedeutico al passaggio dei pontoni che dovranno posizionare e risagomare otto scogliere esistenti nei pressi del promontorio di Capo d’Anzio. L’obiettivo è migliorare le condizioni operative nello scalo e rendere più sicure le manovre in entrata e in uscita dal porto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scoperta discarica abusiva con 8mila metri cubi di rifiutiDurante un sopralluogo, gli agenti hanno individuato una discarica abusiva nascosta dietro un’area apparentemente destinata al rimessaggio di veicoli.

Occhito: settanta milioni di metri cubi di acqua in tre giorni E dal Liscione vengono buttati cinquecento metri cubi al minuto eNelle ultime ore, l’area è stata investita da una forte ondata di maltempo che ha causato un rapido incremento dei livelli di acqua negli invasi.

Temi più discussi: Il maxi yacht del miliardario Fertitta torna al largo di Anzio e Nettuno: lusso da 500 milioni davanti alla; ANZIO | Leo Gassman e Zero Assoluto aprono Un mare di emozioni: al via gli eventi per Sant’Antonio; ANZIO E NETTUNO - SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI. DENUNCE E SANZIONI PER PORTO ABUSIVO DI ARMI DA TAGLIO E PROSTITUZIONE SU STRADA.; Baseball, Italia U15 in raduno ad Anzio il 12 giugno.

Verranno asportati circa 8mila metri cubi di sabbia. Una buona notizia per gli operatori ittici. #Anzio #AltreNotizie #InPrimoPiano #LitoraleRomano #RegioneLazio x.com

A Pontedera l'altra parata, 'contro la base militare e la guerra' reddit

Anzio, al via il dragaggio del porto: asportati 8mila metri cubi di sabbiaPartiti i lavori di dragaggio del porto di Anzio promossi dalla regione Lazio. L'intervento rientra nel piano triennale da 90 milioni per la difesa della costa ... romatoday.it

Anzio, al via il dragaggio del porto: rimossi 8.000 mc di sabbia per proteggere la costa di Capo d'AnzioL'assessore regionale Ghera: Intervento propedeutico alla rifioritura di otto scogliere esistenti, favorirà operatori ittici, aliscafi e turismo ... latinaoggi.eu