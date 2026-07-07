trasporti seconda giornata di passione per chi viaggia in treno o in aereo

La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte è sospesa per lavori di sostituzione del ponte al Pino. Questa interruzione riguarda chi viaggia in treno da e verso Firenze, causando disagi anche nella giornata successiva. Non sono stati segnalati altri dettagli sui tempi di ripristino o eventuali alternative di trasporto. La situazione continua a influenzare i collegamenti ferroviari nella zona.

È la seconda giornata di passione per chi in treno deve passare da Firenze per via dei lavori di sostituzione del ponte al pino che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. Disagi soprattutto per i pendolari che devono spostarsi fra le due stazioni usando il tram o gli autobus del trasporto pubblico locale. Chi arriva dal Nord a Santa Maria Novella con l'alta velocità deve fare un lungo tratto a piedi, sotto il sole, per andare a prendere la navetta sostitutiva. A Catania l'Etna continua a eruttare, ma l'allerta è passata da rossa ad arancione. Dopo più di una giornata di stop, l'aeroporto di Fontanarossa ha ripristinato le attività di decollo e atterraggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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