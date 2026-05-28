Domani giornata nera per chi viaggia | tutto sullo sciopero dei trasporti

Notizia in breve

Domani, i trasporti pubblici saranno sospesi per 24 ore a causa di uno sciopero generale. Il blocco riguarda sia il servizio di trasporto locale che il servizio ferroviario nazionale. Le corse di autobus e treni saranno cancellate o fortemente ridotte per tutta la giornata. La protesta coinvolge le principali aziende di trasporto pubblico, con disagi previsti per chi deve spostarsi.