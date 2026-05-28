Domani giornata nera per chi viaggia | tutto sullo sciopero dei trasporti
Domani, i trasporti pubblici saranno sospesi per 24 ore a causa di uno sciopero generale. Il blocco riguarda sia il servizio di trasporto locale che il servizio ferroviario nazionale. Le corse di autobus e treni saranno cancellate o fortemente ridotte per tutta la giornata. La protesta coinvolge le principali aziende di trasporto pubblico, con disagi previsti per chi deve spostarsi.
Sarà una giornata di disagi per chi viaggia quella di domani, venerdì 29 maggio, a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale che interessa sia Trentino Trasporti che Trenitalia. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Quella di domani si preannuncia una giornata nera per il trasporto... #sciopero facebook
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