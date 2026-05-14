Sciopero trasporti il 18 maggio | possibili disagi per chi viaggia in bus

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero nazionale dei mezzi di trasporto pubblico su autobus. La società responsabile ha comunicato che possono verificarsi disagi sia nelle corse dei bus sia negli sportelli di assistenza. L’evento interesserà l’intera giornata e potrebbe influenzare i viaggi programmati dai cittadini che utilizzano i servizi di trasporto locale. La stessa società invita gli utenti a verificare eventuali aggiornamenti o modifiche ai servizi prima di mettersi in viaggio.

Previsto uno sciopero nazionale dei bus lunedì 18 maggio: lo rende noto Trieste Trasporti, spiegando che potranno verificarsi dei disagi per la clientela, sia per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale sia agli sportelli dell’azienda. La segreteria regionale del sindacato Usb. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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